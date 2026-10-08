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Транс-женщина* из полиции изнасиловала 15-летнюю девочку

Бывшая сотрудница полиции ФРГ надругалась над 15-летней девочкой
Фото: iStock/picturesd

Суд в Германии приговорил 55‑летнюю транс-женщину*, ранее служившую в федеральной полиции, к 3,3 года лишения свободы. Её признали виновной в надругательстве над 15‑летней дочерью знакомой, информирует BR24.



Преступление было совершено в туалете ресторана быстрого питания в Иршенберге. До этого женщина отправила девочке сообщение порнографического характера. Известно, что потерпевшая была знакома с подсудимой.

Суд установил, что женщина виновна в сексуальном насилии над ребёнком, причинении телесных повреждений и хранении материалов с детской порнографией. Подсудимая полностью признала свою вину.

С учётом соглашения со следствием и примирения сторон наказание смягчили. Осуждённая обязана выплатить потерпевшей компенсацию в размере 11 тысяч евро. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Александр Огарёв

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