Транс-женщина* из полиции изнасиловала 15-летнюю девочку

08 октября 2026, 06:32

Бывшая сотрудница полиции ФРГ надругалась над 15-летней девочкой

Фото: iStock/picturesd

Суд в Германии приговорил 55‑летнюю транс-женщину*, ранее служившую в федеральной полиции, к 3,3 года лишения свободы. Её признали виновной в надругательстве над 15‑летней дочерью знакомой, информирует BR24.