Транс-женщина* из полиции изнасиловала 15-летнюю девочку
Суд в Германии приговорил 55‑летнюю транс-женщину*, ранее служившую в федеральной полиции, к 3,3 года лишения свободы. Её признали виновной в надругательстве над 15‑летней дочерью знакомой, информирует BR24.
Преступление было совершено в туалете ресторана быстрого питания в Иршенберге. До этого женщина отправила девочке сообщение порнографического характера. Известно, что потерпевшая была знакома с подсудимой.
Суд установил, что женщина виновна в сексуальном насилии над ребёнком, причинении телесных повреждений и хранении материалов с детской порнографией. Подсудимая полностью признала свою вину.
С учётом соглашения со следствием и примирения сторон наказание смягчили. Осуждённая обязана выплатить потерпевшей компенсацию в размере 11 тысяч евро. Приговор ещё не вступил в законную силу.
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