Создателя «Рататуя» осудили за педофилию: автор мультиков причастен к насилию детей на Филиппинах, что известно

Бухалем Бучиба (Фото: соцсети Б. Бучибы)
Художника студий Disney и Pixar Бухалема Бучибу признали виновным в причастности к сексуальному насилию над детьми. Бучиба был приговорен в Париже к 25 годам тюремного заключения. О подробностях дела расскажет «Радио 1».
Насилие над детьми
В ходе расследования выяснилось, что на протяжении многих лет Бучибу платил за трансляции, во время которых происходило насилие над детьми. В настоящее время ему 56 лет, и, согласно сообщениям прессы, с 2012 по 2021 годы он регулярно оплачивал истязания детей через интернет, наблюдая за этим в режиме реального времени.
Жертвами его «развлечений» становились малыши в возрасте от трех до десяти лет из Филиппин. Издание Le Figaro сообщает, что количество купленных им трансляций достигало сотен и могло затрагивать до тысячи детей. На педофилию в прямом эфире Бучиба потратил около 50 тысяч евро (более пяти миллионов рублей).
Фото: iStock/FOTOKITA
Приговор суда
Европол начал расследование деятельности аниматора в 2019 году после выявления подозрительных денежных переводов на Филиппины. Кроме того, в 2014 году он уже был арестован и осужден за изнасилование своей восьмилетней падчерицы, однако отделался условным сроком в два года.
Новый судебный процесс проходил с 29 по 31 октября, и следствию удалось доказать его причастность к двум сотням трансляций, за каждую из которых он платил от 50 до 100 евро (от пяти до десяти тысяч рублей). Бучиба признал свою вину, раскаялся и попросил прощения. Изначально ему грозило 40 лет тюремного заключения, но в итоге суд назначил 25 лет, а также 20 лет надзора после освобождения.
Фото: кадр из мультфильма «Рататуй»
Что известно о художнике
Дизайнер Бухалема Бучибу начал свою карьеру в 1988 году и принимал участие в создании таких проектов, как «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Черный Плащ», мультфильмы о Гуфи и Винни-Пухе, а также «Лило и Стич», «Тарзан», «Рататуй» и «Как приручить дракона». Его последняя работа — мультфильм «Элементарно», который был номинирован на премию «Оскар» в прошлом году.
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