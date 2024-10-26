В США незнакомец в маске клоуна пытался похитить 8-летнюю девочку из ее кровати

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В штате Колорадо, США незнакомец в маске клоуна проник в чужой дом и пытался похитить 8-летнюю девочку, когда та спала в своей кровати. Об этом сообщает американский телеканал CBS News. Отмечается, что девочке удалось отбиться, а через четыре дня преступника задержали.
По данным телеканала, мужчина пробрался в дом посреди ночи, зашел в комнату к школьнице и напал на нее. По словам девочки, он завязал ей глаза и пытался стянуть с кровати, а когда она стала сопротивляться, ударил по голове и начал душить.
К счастью, жертве все же удалось отбиться, и клоун в спешке покинул дом, уронив по пути свою маску и перчатки. Девочка рассказала обо всем родителям, а те, в свою очередь, полиции.
Сообщается, что через четыре дня нападавшего задержали, им оказался 56-летний Томас Гальегос. По информации издания People, он жил в том же районе, что и семья ребенка, а за неделю до нападения приходил к ним, чтобы подключить стиральную машину и сушилку.
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К счастью, жертве все же удалось отбиться, и клоун в спешке покинул дом, уронив по пути свою маску и перчатки. Девочка рассказала обо всем родителям, а те, в свою очередь, полиции.
Сообщается, что через четыре дня нападавшего задержали, им оказался 56-летний Томас Гальегос. По информации издания People, он жил в том же районе, что и семья ребенка, а за неделю до нападения приходил к ним, чтобы подключить стиральную машину и сушилку.
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Данил Пономарев