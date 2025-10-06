В Свердловской области задержан гей*-полицейский по подозрению в убийстве бывшего партнёра
Бывший любовник стал жертвой конфликта с сотрудником ГИБДД
В Свердловской области гей*-полицейский Вадим подозревается в убийстве своего бывшего партнёра Марата. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Ранее они встречались пять лет, но после разрыва Вадим завёл новые отношения. Брошенный мужчина начал распространять интимные фотографии Вадима. Полицеский опасался, что личная информация может стать известна другим людям.
Вадим и его новый знакомый Максим пригласили Марата на встречу, которая закончилась трагически: мужчину нашли мёртвым в автомобиле, его задушили.
Оба подозреваемых уже арестованы. Коллеги и знакомые выражают шок от случившегося.
