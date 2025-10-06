В Свердловской области задержан гей*-полицейский по подозрению в убийстве бывшего партнёра

06 октября 2025, 16:03

Бывший любовник стал жертвой конфликта с сотрудником ГИБДД

Фото: Istock / Nomadsoul1

В Свердловской области гей*-полицейский Вадим подозревается в убийстве своего бывшего партнёра Марата. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».