«Трасса — каток»: Под Петербургом автомобили разорвало на части в массовом ДТП

22 ноября 2025, 17:09

Под Усть-Лугой произошло ДТП с участием грузовиков и коммунальной техники

Фото: Istock/Chalabala

На трассе в Ленинградской области, недалеко от Усть-Луги, произошла крупная авария с участием нескольких транспортных средств. Об этом сообщает 78.ru.





Авария парализовала движение в обе стороны примерно в трёх-четырёх километрах от посёлка Котельский. Столкнулись несколько грузовых автомобилей, легковая машина и коммунальная техника.



Среди участников ДТП находились трактор и манипулятор. По предварительной информации, причиной столкновения могла стать сложная дорожная обстановка.

«Трасса вообще каток, жесть. Размотались тут очень сильно люди. Сейчас сам еле оттормозился — хорошо, мужик за километр до аварии всем машет, чтобы останавливались. Я его увидел, тормознул, а машина-то не тормозится, несёт», — рассказал очевидец.