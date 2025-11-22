Достижения.рф

«Трасса — каток»: Под Петербургом автомобили разорвало на части в массовом ДТП

Под Усть-Лугой произошло ДТП с участием грузовиков и коммунальной техники
Фото: Istock/Chalabala

На трассе в Ленинградской области, недалеко от Усть-Луги, произошла крупная авария с участием нескольких транспортных средств. Об этом сообщает 78.ru.



Авария парализовала движение в обе стороны примерно в трёх-четырёх километрах от посёлка Котельский. Столкнулись несколько грузовых автомобилей, легковая машина и коммунальная техника.

Среди участников ДТП находились трактор и манипулятор. По предварительной информации, причиной столкновения могла стать сложная дорожная обстановка.

«Трасса вообще каток, жесть. Размотались тут очень сильно люди. Сейчас сам еле оттормозился — хорошо, мужик за километр до аварии всем машет, чтобы останавливались. Я его увидел, тормознул, а машина-то не тормозится, несёт», — рассказал очевидец.
Сила удара разорвала все автомобили на части. На месте работают экстренные службы. Они уточняют обстоятельства произошедшего и устанавливают полный список участников аварии.
