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В Петербурге внедорожник после столкновения врезался в толпу пешеходов

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Санкт-Петербурге иномарка въехала в толпу пешеходов. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествя пострадал семь человек.


Женщина за рулём иномарки Opel не уступила дорогу встречному Geely, сообщает сетевое издание 78.ru. В результате столкновения внедорожник развернуло и отбросило силой инерции на тротуар, где находились люди. Различные травмы получили семь человек. Двое пострадавших, в том числе 13-летняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Водитель Geely скрылся на своём автомобиле с места происшествия, сейчас его разыскивают. Полицейские устанавливают все обстоятельства и подробности случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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