Травила и душила: «Черная вдова» из Ирана рассказала о своих убийствах
58-летнюю Кульсум Акбари, которую в СМИ уже окрестили «чёрной вдовой», задержали в сентябре 2023 года после подозрительной смерти её 82‑летнего супруга, пишет Al Arabiya.
По данным агентства, незадолго до кончины мужчина жаловался родственникам на странное поведение жены; его брат обратился в полицию с требованием провести экспертизу и расследование, после чего Акбари взяли под стражу.
На допросе женщина якобы призналась в 11 убийствах. Следователям она рассказала, что специально выходила замуж за одиноких, пожилых и больных, но состоятельных мужчин; в поиске таких партнёров ей помогали неустановленные лица. Браки она заключала с расчётом на приданое, а вскоре супруги начинали болеть и умирать. Одну из первых жертв, по её словам, она сначала отравила техническим спиртом, затем задушила. Позже Акбари, как утверждается, стала действовать осторожнее: растворяла таблетки от давления или гипертонии в напитках и постепенно увеличивала дозу. Когда состояние мужчин ухудшалось, она возила их в больницу, изображая заботливую жену, а после лечения снова повышала дозировку, добиваясь смерти и получая наследство.
В период с 2001 по 2023 год у Акбари было 18 сожителей и 19 официальных браков; все эти мужчины скончались, поэтому следствие полагает, что число возможных жертв может быть как минимум вдвое больше заявленных 11 человек.
