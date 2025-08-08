Травила и душила: «Черная вдова» из Ирана рассказала о своих убийствах

08 августа 2025, 16:31

Al Arabiya: «Черная вдова» из Ирана душила и травила мужей ради наследства

Фото: istockphoto/ERDAL ISLAK

58-летнюю Кульсум Акбари, которую в СМИ уже окрестили «чёрной вдовой», задержали в сентябре 2023 года после подозрительной смерти её 82‑летнего супруга, пишет Al Arabiya.