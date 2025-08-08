Во Вьетнаме мужчина напал с мачете на любовника жены и отрубил ему руку
Во Вьетнаме произошло жестокое нападение: разъяренный муж выследил любовника жены и напал на него с мачете. В тот момент пострадавший находился у себя дома и курил. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости 18+».
Злоумышленник ворвался в жилище без предупреждения и нанес несколько ударов острым мачете. Второй из них практически полностью отсек руку — она держалась лишь на клочке кожи. После этого агрессор пригрозил жертве и скрылся с места преступления.
Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу. Сейчас ему оказывают всю необходимую медпомощь. Знает ли об инциденте полиция и ведется ли розыск нападавшего, в публикации не уточняется.
