Во Вьетнаме мужчина напал с мачете на любовника жены и отрубил ему руку

08 августа 2025, 16:23

Фото: iStock/A_N

Во Вьетнаме произошло жестокое нападение: разъяренный муж выследил любовника жены и напал на него с мачете. В тот момент пострадавший находился у себя дома и курил. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости 18+».