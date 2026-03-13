Достижения.рф

Врач «лечил» пациентку сексом и получил больше десяти лет тюрьмы

Daily Mail: Лечивший пациентку сексом врач получил 11 лет тюрьмы в Англии
В Великобритании 77-летнего терапевта Джеральда Пека приговорили к 11 годам тюрьмы за сексуальное насилие над пациенткой. Об этом сообщает Daily Mail.



Как установило следствие, женщина обратилась к Пеку после рекламы, в которой он называл себя «терапевтом по частному телу и энергетике». На сеансах мужчина убеждал клиентку, что для лечения депрессии и физической боли нужен контакт «кожа к коже». Позже он стал утверждать, что интимные прикосновения и проникновение якобы являются «единственным способом» облегчить пережитую травму.

Следователи пришли к выводу, что Пек прикрывался профессиональным статусом, чтобы оправдать неприемлемые и жестокие действия. Детектив Джаз Гэннон подчеркнул, что важнейшую роль в деле сыграли мужество и настойчивость пострадавшей.

По его словам, благодаря ее решимости удалось привлечь преступника к ответственности, а также вновь напомнить о необходимости строгого соблюдения этических границ в отношениях терапевта и пациента. Кроме того, готовность женщины рассказать о случившемся, отметил следователь, может повысить осведомленность о подобных преступлениях и помочь улучшить реагирование на такие заявления в будущем.

