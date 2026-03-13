Врач «лечил» пациентку сексом и получил больше десяти лет тюрьмы

13 марта 2026, 14:14

Daily Mail: Лечивший пациентку сексом врач получил 11 лет тюрьмы в Англии

Фото: istockphoto/ViewApart

В Великобритании 77-летнего терапевта Джеральда Пека приговорили к 11 годам тюрьмы за сексуальное насилие над пациенткой. Об этом сообщает Daily Mail.