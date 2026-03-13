В Соликамске сугроб с крыши смял машину с водителем — видео
В Соликамске на автомобиль с водителем внутри обрушился сугроб с крыши здания. Машину сильно смяло под тяжестью снега.
Инцидент произошёл возле Гостиного двора. По информации Telegram-канала Ural Mash, водитель оказался зажат в салоне после падения снежной массы.
На помощь мужчине пришли прохожие. Они помогли разобрать завалы и вытащили пострадавшего из автомобиля.
О состоянии водителя пока не сообщается. Обстоятельства происшествия уточняются.
