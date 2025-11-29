Россиянку выбросило на скалы во время заплыва в Таиланде
Туристка из России пострадала во время заплыва в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, 38-летняя женщина плавала на каяке в водах близ Пхукета. В какой-то момент поднялись волны, а течение усилилось. В итоге лодку прибило к скалам.
Путешественница спаслась благодаря тому, что взяла с собой телефон. Она отправила геолокацию близким, которые вызвали к ней спасателей. На кадрах с места видно, что женщина ободрала руку и бедро. Медики оказали ей помощь.
Ранее сообщалось о несчастном случае с другой туристкой из России, отдыхавшей в Таиланде. Девушка ехала на мотоцикле без шлема и попала в смертельное ДТП.
Читайте также: