Россиянку выбросило на скалы во время заплыва в Таиланде

SHOT: российская туристка ударилась о скалы во время заплыва на каяке в Таиланде
Фото: iStock/irabell

Туристка из России пострадала во время заплыва в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его данным, 38-летняя женщина плавала на каяке в водах близ Пхукета. В какой-то момент поднялись волны, а течение усилилось. В итоге лодку прибило к скалам.

Путешественница спаслась благодаря тому, что взяла с собой телефон. Она отправила геолокацию близким, которые вызвали к ней спасателей. На кадрах с места видно, что женщина ободрала руку и бедро. Медики оказали ей помощь.

Ранее сообщалось о несчастном случае с другой туристкой из России, отдыхавшей в Таиланде. Девушка ехала на мотоцикле без шлема и попала в смертельное ДТП.

Лидия Пономарева

