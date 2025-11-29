В Москве взяли под стражу обвиняемого в убийстве девушки в 1998 году мужчину
Суд арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве девушки из корыстных побуждений в 1998 году на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России.
Согласно данным следствия, вечером 30 декабря 1998 года обвиняемый находился в гостях у знакомой на Ленинградском шоссе. Девушка собиралась отпраздновать новогодний корпоратив с коллегами и попросила его покинуть квартиру.
В ответ мужчина схватил молоток и нанес ей не менее 19 ударов по голове, от которых 31-летняя потерпевшая скончалась на месте. После этого он похитил из квартиры не менее 14 тысяч долларов США и скрылся.
На начальном этапе расследования установить местонахождение и причастность подозреваемого не удалось. Однако в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи допросили свидетелей из разных городов России и изучили ранее собранные доказательства, включая отпечатки пальцев, найденные на месте преступления.
Выяснилось, что они принадлежат жителю Санкт-Петербурга. Следствие установило, что фигурант до 2015 года жил в России под паспортом СССР и вел скрытный образ жизни. Правоохранительные органы нашли его и задержали.
Сейчас с обвиняемым провели необходимые следственные действия, ему предъявили обвинение, а также проверили показания на месте преступления. Расследование продолжается.
