В Москве взяли под стражу обвиняемого в убийстве девушки в 1998 году мужчину

29 ноября 2025, 15:14

Фото: istockphoto/simpson33

Суд арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве девушки из корыстных побуждений в 1998 году на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России.