В Подмосковье задержали мужчину с 60 свёртками с наркотиками

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ранее судимого 28-летнего жителя Рязанской области задержала полиция Московской области по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейский патруль обратил внимание на мужчину, когда тот выходил из леса в районе деревни Жабкино Ленинского округа. Заметив патрульную машину, мужчина выбросил пакет и попытался скрыться, но его удалось задержать. При проверке документов он нервничал и не смог объяснить, что он тут делает. Патруль вызвал оперативную бригаду», — говорится в сообщении.Полицейские нашли выброшенный мужчиной пакет, в нём оказалось 30 свёртков со светлым веществом. И ещё 30 свёртков было обнаружено в кармане штанов задержанного. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком амфетамином общей массой 120 граммов.
Задержанный рассказал, что купил наркотики через тайник-«закладку» для их распространения.
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