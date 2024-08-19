Осуждённый за шпионаж в ДНР передавал данные сотруднику полиции на Украине

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Владимир Краснобаев, осуждённый в Донецке на 11 лет за передачу координат российских военных Киеву, рассказал РИА Новости, что передавал сведения сотруднику полиции в посёлке Курахово, который находится на подконтрольной Украине территории ДНР, в районе Марьинки.
Осуждённый рассказал, что вышел на связь с представителями украинской стороны через чаты в Telegram. Сначала он общался с девушкой, которая свела его с украинским полицейским.
Оперативные мероприятия в отношении украинского полицейского, о котором рассказал Краснобаев, продолжаются.
Краснобаев был приговорён к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж (статья 276 Уголовного кодекса Российской Федерации).
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«Он не представлялся, этот человек, но когда я уже зашёл в социальные сети, там было написано, когда мы обменялись номерами… Когда я смотрел новости, то тоже видел это имя, и там говорилось, что он полицейский в Курахово», — сообщил Краснобаев.
Оперативные мероприятия в отношении украинского полицейского, о котором рассказал Краснобаев, продолжаются.
Краснобаев был приговорён к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж (статья 276 Уголовного кодекса Российской Федерации).
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Мира Полтева