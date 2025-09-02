Трех туристов смыло в горную реку при сбросе воды на ГЭС

02 сентября 2025, 15:07

В Сочи спасли трех туристов, которых смыло в горную реку при сбросе воды на ГЭС

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Сочи спасли троих туристов из горной реки Мзымта после сброса воды на ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.