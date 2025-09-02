Трех туристов смыло в горную реку при сбросе воды на ГЭС
В Сочи спасли троих туристов из горной реки Мзымта после сброса воды на ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Сначала поступила информация о том, что ниже плотины потоком воды смыло человека. Прибывшие на место спасатели нашли на камне посередине водоема парня и девушку. Их эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения. Помощь медиков паре не потребовалась.
Затем диспетчер принял еще один вызов — на этот раз о 40-летней женщине, которая держалась за камень в русле реки и не могла самостоятельно выбраться на берег. Ее также эвакуировали в безопасное место, после чего передали бригаде скорой помощи.
Отмечается, что оба инцидента произошли из-за сброса воды ГЭС. Именно он вызвал мощный поток в реке.
