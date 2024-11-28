Трех задержанных в Казани студентов подозревают в краже у бойца СВО 7,7 млн. руб

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В краже 7,7 миллиона рублей у 30-летнего бойца СВО подозревают трех задержанных в Казани российских студентов. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на ГУ МВД России по волгоградскому региону.
По данным оперативников, один из задержанных является организатором. При помощи технологий злоумышленник получил доступ к средствам на счете мобильного банка военного, а подельники их вывели через дропы.
Деньги уходили на ставки и отдых за рубежом. В настоящее время фигуранты находятся в Волгограде.
Как пояснили в МВД, потерпевший пришел к полицейским в середине июня, сообщив о похищении со счета указанной суммы. Позже выяснилось, что операции проводили из Татарстана. Проводится расследование уголовного дела по статье о краже в особо крупном размере.
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Деньги уходили на ставки и отдых за рубежом. В настоящее время фигуранты находятся в Волгограде.
Как пояснили в МВД, потерпевший пришел к полицейским в середине июня, сообщив о похищении со счета указанной суммы. Позже выяснилось, что операции проводили из Татарстана. Проводится расследование уголовного дела по статье о краже в особо крупном размере.
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Никита Кротов