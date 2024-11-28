Известны новые подробности конфликта со стрельбой на Большой Никитской в Москве

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До восьми человек являются участниками конфликта со стрельбой около «Кофемании» на Большой Никитской в Москве, который произошел накануне. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Правоохранители разыскивают до восьми человек, участвовавших в конфликте на Большой Никитской улице, где накануне произошла стрельба», — прокомментировал собеседник журналистам.Накануне столичная прокуратура опубликовала кадры инцидента. По предварительным данным, между посетителями произошел конфликт на бытовой почве.
Люди отправились на улицу для выяснения отношений, когда один из них выстрелил в оппонента. Расследование дела о хулиганстве продолжается.
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Никита Кротов