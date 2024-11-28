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Известны новые подробности конфликта со стрельбой на Большой Никитской в Москве

В конфликте со стрельбой на Большой Никитской в Москве участвовали до 8 человек
Фото: istockphoto/artolympic

Фото: istockphoto/artolympic

До восьми человек являются участниками конфликта со стрельбой около «Кофемании» на Большой Никитской в Москве, который произошел накануне. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Правоохранители разыскивают до восьми человек, участвовавших в конфликте на Большой Никитской улице, где накануне произошла стрельба», — прокомментировал собеседник журналистам.
Накануне столичная прокуратура опубликовала кадры инцидента. По предварительным данным, между посетителями произошел конфликт на бытовой почве.



Люди отправились на улицу для выяснения отношений, когда один из них выстрелил в оппонента. Расследование дела о хулиганстве продолжается.

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