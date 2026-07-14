Трехлетнего мальчика ударило током на российском пляже
В Челябинске трехлетний ребенок пострадал от удара током на территории платного пляжа. Инцидент произошел днем 12 июля, сообщают очевидцы в беседе с 74.RU.
По словам свидетелей, там проложили провод для накачки инвентаря, изолированный лишь скотчем. Мальчик дотронулся до него и получил электротравму. Находившиеся рядом люди оттащили ребенка и вызвали скорую помощь.
В пляжном ресторане факт происшествия подтвердили, уточнив, что шнур относился к оборудованию гидроциклов. Сотрудница заведения заверила, что состояние ребенка нормальное.
Тем не менее, по информации издания, мальчика госпитализировали в отделение детской кардиологии. В региональном Минздраве сообщили, что пациент находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей, вместе с ним в больнице находятся родители. Ведомство отмечает, что медицинская помощь оказывается в полном объеме.
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