Трехлетнего мальчика ударило током на российском пляже

14 июля 2026, 13:51

74.RU: Трехлетнего мальчика ударило током на пляже в Челябинске

Фото: istockphoto/KairosDee

В Челябинске трехлетний ребенок пострадал от удара током на территории платного пляжа. Инцидент произошел днем 12 июля, сообщают очевидцы в беседе с 74.RU.