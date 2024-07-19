В Красноярске дети мигрантов унизили восьмилетнего мальчика

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В Красноярске дети мигрантов поставили восьмилетнего мальчика на колени и заставили извиняться.
Происходящее унижение мигранты сняли на видео. Об этом рассказала мать ребенка в беседе с ТВК. 15 июля сын женщины и его друг, дошкольник, гуляли на улице, когда к ним подошла группа детей-мигрантов в возрасте до 12 лет. Начался конфликт, в ходе которого дети начали обзывать друг друга.
Двое подростков, которые проходили мимо, вмешались в ситуацию. Они услышали голоса местных жителей и подошли к ним. После этого подростки убежали.
В настоящий момент, сын женщины боится выходить на прогулку. Она написала заявление в полицию, где подтвердили проведение проверки. Мать восьмилетнего мальчика из группы мигрантов написала встречное заявление о причинении ее сыну "телесных повреждений".
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«В какой-то момент группа детей окружила сына женщины и его друга, и они начали преследовать их. Дети поймали мальчиков, поставили на колени и заставили просить прощения. Этот инцидент попал на камеру видеонаблюдения. По словам матери мальчика, двое детей-приезжих также снимали происходящее на видео и угрожали выложить запись на YouTube. Один из них спрашивал: «Будем ли мы сейчас избивать их?» — и просил ставить лайки», — сообщила она.
Двое подростков, которые проходили мимо, вмешались в ситуацию. Они услышали голоса местных жителей и подошли к ним. После этого подростки убежали.
В настоящий момент, сын женщины боится выходить на прогулку. Она написала заявление в полицию, где подтвердили проведение проверки. Мать восьмилетнего мальчика из группы мигрантов написала встречное заявление о причинении ее сыну "телесных повреждений".
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Мира Полтева