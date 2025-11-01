Трехлетняя британка погибла после купания в бассейне в Греции
Трехлетняя девочка из Великобритании по имени Матильда скончалась после происшествия в бассейне на острове Родос. Об этом сообщает Daily Star.
В середине октября ребенок находился под присмотром дяди на территории отеля. Родственник ушёл на десять минут, а спустя некоторое время девочку обнаружили без сознания в воде.
Сначала пациентку госпитализировали на Родосе, затем перевезли в больницу на Крите, а позже вертолётом транспортировали в Великобританию, где через 12 дней врачи сообщили о её смерти.
Расследование показало, что на территории отеля соблюдение мер безопасности было минимальным. У бассейна не дежурил спасатель, и отсутствовало необходимое спасательное оборудование.
Читайте также: