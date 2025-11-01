Достижения.рф

Трехлетняя британка погибла после купания в бассейне в Греции

Daily Star: Трехлетняя британка погибла после купания с дядей на острове Родос
Фото: istockphoto/NicoElNino

Трехлетняя девочка из Великобритании по имени Матильда скончалась после происшествия в бассейне на острове Родос. Об этом сообщает Daily Star.



В середине октября ребенок находился под присмотром дяди на территории отеля. Родственник ушёл на десять минут, а спустя некоторое время девочку обнаружили без сознания в воде.

Сначала пациентку госпитализировали на Родосе, затем перевезли в больницу на Крите, а позже вертолётом транспортировали в Великобританию, где через 12 дней врачи сообщили о её смерти.

Расследование показало, что на территории отеля соблюдение мер безопасности было минимальным. У бассейна не дежурил спасатель, и отсутствовало необходимое спасательное оборудование.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0