Лебедь парализовал движение поездов в Шотландии в час пик
Движение поездов в Шотландии парализовал лебедь, забравшийся на ж/д пути. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Все произошло на самой загруженной станции страны в час пик. Это привело к массовым задержкам, отменам рейсов и ограничениям скорости.
Вскоре на место отправилась специальная группа оперативного реагирования. Работники станции рассказали, что спасенная птица «немного расстроена, но хорошо восстанавливается». На стабилизацию графика движения поездов понадобилось около трех часов.
Ранее сообщалось, что в Чехии на пять часов остановили линию метро из-за бездомного щенка на рельсах.
Читайте также: