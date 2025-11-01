В Нидерландах произошло эффектное ДТП с поездом и грузовиком с грушами — видео
Baza: поезд протаранил грузовик с грушами в Нидерландах
В деревне Метерен в Нидерландах скоростной поезд на полном ходу столкнулся с большим грузовиком, гружённым фруктами.
Как пишет телеграм-канал Baza от удара груши разлетелись на сотни метров.
Авария произошла примерно в 70 километрах от Амстердама. Фура не успела завершить манёвр на железнодорожном переезде, когда с обеих сторон внезапно опустились шлагбаумы.
Машину разорвало на части, в грузовике пострадали пятеро. Пассажиры поезда — около 400 человек — в порядке.
