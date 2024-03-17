Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Трехлетняя девочка с носком в руке бродила одна по проспекту в Петербурге

Трехлетняя девочка с носком в руке бродила одна по проспекту в Петербурге

В Петербурге девочка с носком в руке бродила по проспекту Народного Ополчения
17 марта 2024, 13:25
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Петербурге трехлетняя девочка в грязном свитере и с носком в руке была замечена, бродящей одна по проспекту Народного Ополчения, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Соседи, обнаружив девочку, вызвали полицию и скорую помощь. В квартире рядом они нашли ее грудничка-сестру с кровью под носом. Родителей детей не было дома, их часто не было видно, предположительно из-за алкогольного опьянения.

Семью малышей забрали в больницу под наблюдение, где им оказали медицинскую помощь. Родители появились позже, зайдя в квартиру через окно.

Читайте также:

В Петербурге годовалая девочка нашла на полу квартиры насвай и отравилась им

В Верхней Пышме 4-месячная девочка утонула в ванной, пока мать была без сознания

Пятилетняя девочка попала в реанимацию из-за желания съесть печенье
#окно
#помощь
#квартиры
#родители
#мать
#соседи
#дома
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина бросил коктейль Молотова в посольство РФ в Молдавии во время выборов
17 марта 2024, 13:17

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

В здание посольства России в Молдавии неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, в здании посольства был расположен единственный избирательный участок, где могли проголосовать граждане РФ.

В настоящее время злоумышленник задержан.

Одна из женщин, которая пришла на участок для голосования возмутилась поступком неизвестного: «Ты что делаешь? Поджигаешь людей и детей!», – негодовала избирательница.

Читайте также:

В избирательный участок в Петербурге бросили коктейль Молотова

Москвич закидал коктейлями Молотова конструктора минометов

Подростки сожгли бабушку коктейлем Молотова в Подмосковье
#участок
#рф
#молдова
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьница устроила поджог на избирательном участке в Краснодаре
17 марта 2024, 12:27

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Краснодаре тринадцатилетняя девочка поджгла скатерть на одном из избирательных участков, сообщил Telegram-канал Shot.
Она успела поджечь скатерть на парте избирательной комиссии, но возгорание удалось быстро потушить. Бюллетени остались неповрежденными, и работа участка продолжается в штатном режиме.

Полиция работает над выяснением мотивов подростка. В первый день голосования были зафиксировано несколько случаев провокаций, такие как заливание бюллетеней зеленкой и поджоги.

Читайте также:

«Могут загреметь лет на 20»: Медведев предупредил «криминальных активистов» с зеленкой

Отец девушки, залившей урну с бюллетенями зелёнкой, прокомментировал её действия

В Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями
#полиция
#работа
#возгорание
#девушка
#медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Екатеринбурге неизвестные обстреляли электричку на станции
17 марта 2024, 12:04

Фото: iStock/Savusia Konstantin

На станции Чапаевская в Екатеринбурге произошла стрельба. Об этом сообщает портал «Е1».
Несколько неизвестных открыли стрельбу по электричке из пневматического оружия, рассказали очевидцы. Проводники сказали пассажирам лечь на пол и не паниковать. Собеседник интернет-издания также сообщил, что прежде злоумышленники обстреляли предыдущую электричку с пассажирами.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Правоохранительные органы региона не комментировали информацию.

Читайте также:

В Техасе произошла стрельба

РИА: Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека
#стрельба
#екатеринбург
#электричка
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
17 марта 2024, 11:56

Фото: iStock/priori1

Временно приостановлено движение автотранспорта через Крымский мост, сообщается в официальном Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на мосту.
В сообщении отмечается, что движение автотранспорта на мосту временно остановлено. Всех, кто находится на мосту или в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников по транспортной безопасности.

Ранее силы российской ПВО отразили в подмосковном городском округе Домодедово пятую с начала суток атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны.

Читайте также:

На Крымском мосту без объяснения причины остановили девять поездов

СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Симоньян рассказала о записи, где немецкие военные обсуждают теракт на Крымском мосту
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спасатели помогли на Иваньковском водохранилище ребёнку, близнецам и двум собакам
17 марта 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли оказавшимся в беде ребёнку, двум мужчинам-близнецам и двум собакам. Инцидент произошёл на Иваньковском водохранилище, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Спасатели дежурной смены получили сигнал о провалившемся под лёд мужчине, катавшемся на квадроцикле. Вместе со своей собакой он оказался в холодной воде. Свидетелями происшедшего стали брат-близнец любителя активного отдыха и его 14-летний сын. Они поспешили на помощь родственнику в сопровождении собственного питомца и вызвали спасателей.
«Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что пострадавший уже выбрался на ледовую поверхность и вытащил пса. Тогда специалисты добрались до пострадавших на судне на воздушной подушке «Хивус» и подняли их на борт. В тот момент бегущие на помощь родственники одновременно провалились под лёд в 150 метрах от берега. Их четвероногий друг успел отскочить от полыньи и испуганно бегал вокруг», – рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части-215 Александр Проценко.
В итоге, по его словам, спасатели пришли на помощь утопающим. Они доставили подростка, близнецов и животных на сушу. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Читайте также:

Сотрудники Мособлпожспаса провели с детьми уроки на тему безопасности

Сотрудники Мособлпожспаса вызволили двухлетнего ребёнка из запертой квартиры

Работники Мособлпожспаса спасли женщину из горящего дома в Монине
#мособлпожспас
#спасатели
#водохранилище
#безопасность
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский после атаки дронов вернулись к штатной работе
17 марта 2024, 11:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский в 11:15 вернулись к штатной работе. Временные ограничения сняты, заявили в пресс-службе Росавиации.
«Ограничения вводились с 9:39 для обеспечения безопасности пол1тов гражданских воздушных судов», – говорится в сообщении.
На время ограничений самолёты были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщается в телеграм-канале аэропорта Домодедово. Так, в Нижний Новгород ушли рейсы из Норильска, Оша, Горно-Алтайска и Иркутска. Лайнеры, летевшие из Оша, Улан-Удэ, Баку и Санкт-Петербурга, а также два рейса из Нового Уренгоя перенаправили в Шереметьево.

Ранее силы российской ПВО отразили в подмосковном городском округе Домодедово три атаки беспилотников, летевших на Москву. В течение ночи ещё два БпЛА были нейтрализованы в Ступинском и Раменском городских округах. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны.

Во всех случаях, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. На местах ЧП работают специалисты экстренных служб.

Читайте также:

На фоне атаки дронов ограничена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский

В небе над Подмосковьем нейтрализован пятый с начала суток беспилотник

Над территорией Подмосковья за ночь нейтрализовано четыре беспилотника
#сергей собянин
#дрон
#бпла
#беспилотник
#аэропорт
#авиация
#росавиация
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На фоне атаки дронов ограничена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский
17 марта 2024, 11:03

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Дмитрий Васильев

В Подмосковье ограничили работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«На работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский с 9:30 введены ограничения для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов», – говорится в сообщении.
Ранее силы российской ПВО отразили в подмосковном городском округе Домодедово пятую с начала суток атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны.

В течение ночи в Домодедове были нейтрализованы два дрона, ещё два БпЛА – в Ступинском и Раменском городских округах. Во всех случаях, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах ЧП работают специалисты экстренных служб.

Читайте также:

В небе над Подмосковьем нейтрализован пятый с начала суток беспилотник

Над территорией Подмосковья за ночь нейтрализовано четыре беспилотника

Собянин сообщил о ликвидации беспилотников в районе Домодедове
#беспилотник
#бпла
#дрон
#аэропорт
#жуковский
#внуково
#домодедово
#сергей собянин
#московская область
#подмосковье
#авиация
#росавиация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В небе над Подмосковьем нейтрализован пятый с начала суток беспилотник
17 марта 2024, 10:31

Фото: Istockphoto / vladj55

Силы российской ПВО отразили в подмосковном городском округе Домодедово атаку ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, – пятого по счёту. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Ранее он заявлял, что силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву дронов в городском округе Домодедово, а также ещё двух БпЛА – в Ступинском и Раменском городских округах. В этих случаях также обошлось без пострадавших и разрушений.

Позже в Минобороны подтвердили, что средства ПВО в 10.15 уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Московской области.

По данным ведомства, в течение ночи над территорией Подмосковья перехватили и уничтожили четыре украинских дрона. Всего за ночь силы ПВО нейтрализовали 35 беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской и Курской областями, а также над Краснодарским краем.

Читайте также:

Над территорией Подмосковья за ночь нейтрализовано четыре беспилотника

16-летняя девушка погибла при обстреле Белгорода ВСУ

Сотрудник НПЗ на Кубани умер от сердечного приступа во время атаки ВСУ
#московская область
#москва
#подмосковье
#беспилотник
#дрон
#бпла
#сергей собянин
#минобороны рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
16-летняя девушка погибла при обстреле Белгорода ВСУ
17 марта 2024, 10:04

Фото:iStock/frantic00

В результате удара ВСУ по территории Белгородской области, погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Снаряд противника попал в жилой дом, где в этот момент находилась несовершеннолетняя и ее отец. Подросток погибла на месте, ее отец госпитализирован с ожогами и травмой головы.

Гладков выразил соболезнования семье погибшей.

Прежде сообщалось, что украинские боевики атаковали избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Жертв удалось избежать, однако из-за непрекращающихся ударов, пожар в здании, в которое попал дрон, невозможно потушить.

Читайте также:

В Чехии рассказали, кто из союзников России поставляет снаряды для ВСУ

ВСУ выпустили по российскому региону 12 снарядов РСЗО «Вампир» и Ураган»

Сотрудник НПЗ на Кубани умер от сердечного приступа во время атаки ВСУ
#подросток
#пожар
#снаряд
#жилой соболезнования
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф