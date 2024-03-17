Трехлетняя девочка с носком в руке бродила одна по проспекту в Петербурге

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В Петербурге трехлетняя девочка в грязном свитере и с носком в руке была замечена, бродящей одна по проспекту Народного Ополчения, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Семью малышей забрали в больницу под наблюдение, где им оказали медицинскую помощь. Родители появились позже, зайдя в квартиру через окно.
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Артем Кузьмин