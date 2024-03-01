В Верхней Пышме 4-месячная девочка утонула в ванной, пока мать была без сознания

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Четырехмесячная девочка утонула в детской ванночке во время купания в Верхней Пышме Свердловской области. Ее мать в это время была без сознания. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, все случилось 29 февраля. Женщина купала дочку, однако в какой-то момент почувствовала себя плохо и упала в обморок. Когда она очнулась, то услышала страшные крики мужа, а малышка лежала на диване без сознания.
Родители вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти ребенка.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области младенец погиб после жесточайшего избиения родителями. Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц. В результате которого у ребенка начался отек головного мозга. Спасти его не удалось.
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Элина Позднякова