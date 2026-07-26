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Трехлетняя девочка выпала с четвертого этажа в Москве и выжила — прокуратура

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На юго-западе столицы произошел несчастный случай с малолетним ребенком: трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. По информации прокуратуры Москвы, инцидент случился из-за того, что малышка оперлась на москитную сетку.



В результате падения пациентка получила травмы. Ее экстренно госпитализировали.

В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все детали происшествия. Надзорное ведомство также контролирует ход процессуального расследования.

В связи с произошедшим прокуратура в очередной раз призывает родителей не оставлять детей без присмотра в комнатах с распахнутыми окнами. Она напоминает об опасности москитных сеток, которые не выдерживают веса ребенка.

Никита Кротов

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