Трехлетняя девочка выпала с четвертого этажа в Москве и выжила — прокуратура
На юго-западе столицы произошел несчастный случай с малолетним ребенком: трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. По информации прокуратуры Москвы, инцидент случился из-за того, что малышка оперлась на москитную сетку.
В результате падения пациентка получила травмы. Ее экстренно госпитализировали.
В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все детали происшествия. Надзорное ведомство также контролирует ход процессуального расследования.
В связи с произошедшим прокуратура в очередной раз призывает родителей не оставлять детей без присмотра в комнатах с распахнутыми окнами. Она напоминает об опасности москитных сеток, которые не выдерживают веса ребенка.
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