Россиянка зарезала двух мужчин во время застолья
48-летнюю жительницу Электростали арестовали по обвинению в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного следкома в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 28 февраля в поселке Всеволодово. В тот день обвиняемая распивала спиртное с двумя мужчинами. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина взяла нож и 20 раз ударила им приятелей в область шеи, туловища и груди.
После содеянного она скрылась. Тела убитых нашли только через несколько дней. Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 105 УК. Суд заключил фигурантку под стражу.
