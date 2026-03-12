Россиянка зарезала двух мужчин во время застолья

12 марта 2026, 10:32

В Электростали задержали женщину, зарезавшую двух собутыльников

Фото: iStock/zoka74

48-летнюю жительницу Электростали арестовали по обвинению в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного следкома в своем телеграм-канале.