Жителям Подмосковья рассказали, как вычислить мошенников под маской турагентов

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Мошенники вновь начали предлагать гражданам фальшивые билеты и туры, представляясь сотрудниками туркомпаний. Обмануть туристов стараются в пик высокого спроса на путёвки, предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Злоумышленники активно общаются, отвечают на звонки, уточняют детали поездки. А затем они забирают деньги и отправляют на почту поддельные документы или бесследно исчезают. В итоге запланированное путешествие превращается в тщетные траты и разочарование», – отметили в пресс-службе.Чтобы обезопасить себя при выборе тура, следует убедиться, что туроператор внесён в Единый федеральный реестр турагентов, проверить доменное имя сайта, дату его создания и количество положительных отзывов.
«Особенно внимательным следует быть по отношению к сайтам, где просят предоплату за тур в размере 100% стоимости или принимают оплату на карту частного лица. Подозрение должны вызвать и слишком выгодные скидки. Мошенники постоянно совершенствуют методы и используют разные схемы под маской привлекательных предложений, скрывая фишинговые ресурсы и приёмы социальной инженерии», – подчеркнули в ГУРБ.В ведомстве жителей Подмосковья призвали быть бдительными, внимательно изучать все детали предлагаемого путешествия и не попадаться на уловки аферистов.
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