Сбер: Россия мировой лидер по масштабам ущерба от телефонных мошенников

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Самые масштабные в мире потери от действий телефонных мошенников несут жители РФ. Об этом рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления… Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества», – сказал Кузнецов.
По его словам, за последние девять лет подобные звонки от злоумышленников стали огромной отраслью, имеющей миллиардные обороты и исчисляющей миллионы жертв.
По сообщению директора департамента информационной безопасности российского Центробанка Вадима Уварова, за первый квартал текущего года у жителей РФ хотели украсть, примерно, два триллиона рублей. Однако выманить удалось лишь четыре миллиарда.
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Никита Кротов