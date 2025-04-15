В желудке 11-летнего мальчика нашли золотой слиток стоимостью 865 тысяч рублей

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В городе Сучжоу, Китай, медики достали из желудка 11-летнего мальчика слиток золота, сообщило издание MS News.
Родители отвезли мальчика в медицинское учреждение из-за жалоб на вздутие живота. Медики определили источник проблемы с после рентгена. Они увидели в пищеварительном тракте маленького пациента твердый предмет. Выяснилось, что во время игры несовершеннолетний по случайности проглотил 100-граммовый слиток золота, хранившийся дома. Стоимость находки оценили в восемь тысяч фунтов стерлингов (865 тысяч рублей).
Медработники надеялись, что золото выйдет естественным путем, и прописали малышу слабительные препараты. Но лекарства не помогли. Спустя два дня ребенка решили прооперировать.
Хирурги извлекли слиток и вернули его родителям мальчика. На следующий день ребенок уже мог нормально питаться, из-за чего его в скором времени выписали.
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Медработники надеялись, что золото выйдет естественным путем, и прописали малышу слабительные препараты. Но лекарства не помогли. Спустя два дня ребенка решили прооперировать.
Хирурги извлекли слиток и вернули его родителям мальчика. На следующий день ребенок уже мог нормально питаться, из-за чего его в скором времени выписали.
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Ольга Енгалычева