Жуткая находка: Женщина рылась в мусорке и заработала испуг на всю жизнь

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В США, штате Техас, женщина обнаружила секс-кукол, когда рылась в мусорном контейнере, но не сразу поняла, на что наткнулась.
Тиффани Батлер 34 лет, которая уже восемь лет занимается дампстер-дайвингом (поиском полезных предметов на свалках для личных нужд или продажи), во время последней вылазки наткнулась на коробки, содержимое которых сперва показалось ей человеческими останками.
Изучив находку ближе, Батлер поняла, что это были использованные резиновые секс-куклы.
Женщина призналась, что сильно испугалась, но решила проверить свои догадки. Потрогав «останки», она вздохнула спокойно — это был не холодный человеческий труп.
Эта путаница стала для нее самым пугающим опытом «погружения» в контейнер за последние годы.
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Изучив находку ближе, Батлер поняла, что это были использованные резиновые секс-куклы.
Женщина призналась, что сильно испугалась, но решила проверить свои догадки. Потрогав «останки», она вздохнула спокойно — это был не холодный человеческий труп.
«У меня чуть не случился сердечный приступ», — поделилась она.Позже Батлер заметила, что коробки с куклами исчезли.
Эта путаница стала для нее самым пугающим опытом «погружения» в контейнер за последние годы.
Ранее стало известно, что после снятия обвинений с младшего Байдена в издании New York Times вышло откровенное интервью с Зои Кестан, любовницей сына американского лидера. Что рассказала бывшая стриптизерша об отношениях с влиятельным наследником президента США можно прочесть в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Мария Моисеева