Тренера хоккейной академии «Спартак» уволили за избиение ребёнка клюшкой
В одной из лучших хоккейных школ страны — академии «Спартак» — детский тренер Георгий Мишичев применил насилие к восьмилетнему воспитаннику во время дополнительной тренировки. Об этом сообщает Mash на спорте.
По информации издания, во время подкатки — специального упражнения — Мишичев ударил ребёнка клюшкой по шлему и спине, кричал на него и даже толкнул на лёд. Видео инцидента попало в сеть, вызвав волну возмущения среди родителей и общественности.
После появления видеозаписи руководство академии «Спартак» оперативно отреагировало: тренера моментально уволили и принесли извинения семье пострадавшего ребёнка.
Академия «Спартак» считается одной из лучших в стране: в этом году её воспитанники впервые в истории выиграли общий зачёт среди школ на первенстве Москвы, став чемпионами в четырёх возрастных группах.
Читайте также: