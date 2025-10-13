Тренера хоккейной академии «Спартак» уволили за избиение ребёнка клюшкой

13 октября 2025, 17:08

Фото: iStock/gorodenkoff

В одной из лучших хоккейных школ страны — академии «Спартак» — детский тренер Георгий Мишичев применил насилие к восьмилетнему воспитаннику во время дополнительной тренировки. Об этом сообщает Mash на спорте.