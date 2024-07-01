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Россиянам назвали способы выспаться в аномальную жару

Сомнолог Кудинов рекомендовал проветривать комнату перед сном в жару
01 июля 2024, 19:11
Фото: iStock/demaerre

Фото: iStock/demaerre

Сомнолог Павел Кудинов заявил, что проветривание комнаты и холодный душ способствуют лучшему засыпанию в жару.


«Оптимальная температура для сна составляет в районе 21°C, и должна быть влажность. В помещении надо ставить кондиционер либо ополаскиваться холодной водой перед сном. Во второй половине дня можно зашторить окна, чтобы не нагревалось помещение, а днём можно использовать плотные шторы и создать аналог блэкаута, чтобы снизить световой поток», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кудинов.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что для оказания помощи при солнечном ударе пострадавшего необходимо как можно скорее перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь.

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#безопасность
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#сон
IT-эксперт Ермаков раскрыл, как именно ИИ применяется в медицине
IT-эксперт Ермаков: ИИ используется в медицине как помощник
01 июля 2024, 16:39

Фото: iStock/pcess609

IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил, что искусственный интеллект сейчас активно используется во многих областях, в том числе и медицине.
Он отметил, что ИИ помогает врачам более точно и эффективно ставить диагнозы, расшифровывать снимки и даже создавать новые препараты. Однако есть и обратная сторона: новые технологии могут провоцировать нехватку кадров.

«Возникает проблема нехватки кадров, которые одновременно хорошо понимают предметную область применения и имеют представление о проектировании и использовании систем ИИ. ИИ в сфере медицины используется в качестве помощника в постановке диагноза. Искусственный интеллект может распознавать изображения. Специалисты пытаются применять ИИ при создании лекарств», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Ермаков.

До этого сообщалось, что врачи Видновской КБ спасли мужчину с ножевым ранением артерии.

«Благодаря грамотным действиям медиков амбулатории «Горки Ленинские» мужчина был спасен. Сегодня он находится под амбулаторным наблюдением врачей. Медики амбулаторного звена нацелены на оказание первичной медицинской помощи, экзамен на знание неотложных мероприятий для устранения состояния, угрожающего жизни и здоровью, сдан нашими коллегами», — приводит Общественная Служба Новостей слова заведующего травматологическим отделением больницы Ибрагима Абакарова.

Ранее сообщалось, что спектральный компьютерный томограф установили рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ им. Владимирского.

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В МОНИКИ установили первый в Подмосковье спектральный компьютерный томограф
01 июля 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Спектральный компьютерный томограф установили рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ им. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Это первый подобный аппарат КТ в регионе. Его будут использовать при исследованиях сердца и коронарных сосудов, грудного отдела аорты, а также для диагностики онкологических пациентов. (…) На закупку и установку нового аппарата КТ было направлено около 150 миллионов рублей», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Спектральный компьютерный томограф позволяет за одно обследование проверить характеристику состава тканей и анатомические структуры, при этом лучевая нагрузка на пациента ниже, чем при исследовании с помощью КТ-аппаратов предыдущего поколения.

Современная медицинская техника закупается для больниц и поликлиник Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#моники
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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Здоровье в парках Подмосковья с начала лета проверили уже более 3,8 тыс. жителей
01 июля 2024, 13:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

560 человек приняли участие в минувшие выходные в выездной акции по проверке здоровья в парках Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На этот раз бригады врачей работали в 34 городских округах, в том числе в Можайске, Чехове, Волоколамске, Серпухове, Талдоме и других.
«Продолжаем проводить акцию «Проверь свое здоровье в парке». Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей региона. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверил 561 человек, а с начала лета – уже более 3,8 тысяч», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве напомнили, что при выявлении патологий пациентов направляли для прохождения углублённого обследования в поликлинику.

Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#парки
#врачи
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Женщины с маленькой грудью более склонны к повышенной потливости
01 июля 2024, 13:44

Фото: istockphoto / PeopleImages

Интенсивность потоотделения может быть связана с размером груди. Об этом сообщило издательство The New York Post (NYP) со ссылкой на выводы ученых из университета Саутгемптона, Великобритания.
Ханна Блаунт, специалист в области термофизиологии, провела эксперимент, чтобы изучить интенсивность потоотделения у женщин с разным телосложением. Исследования проходили в климатической камере университетской лаборатории с использованием 3D-сканирования.

«В эксперименте приняли участие 22 женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Они бегали трусцой в течение 45 минут при температуре около 32 градусов. В это время Блаунт вычисляла площадь поверхности груди участниц и измеряла интенсивность потоотделения с помощью специальной пропитанной йодом бумаги. Участницы эксперимента носили специальные датчики, которые фиксировали изменения температуры тела и интенсивность потоотделения. В трёх местах — выше и ниже соска, а также в «треугольнике бюстгальтера» около грудины — замеряли количество пота», — рассказали в издании.

По окончанию эксперимента стало известно, что у женщин с большей грудью меньше потовых желез, и поэтому они меньше потеют. Эти знания могут быть использованы для создания комфортной спортивной одежды, в частности, спортивных бюстгальтеров.

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В МОНИКИ спасли жизнь 83-летнему пациенту с тяжёлым сердечным заболеванием
01 июля 2024, 12:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ спасли жизнь 83-летнему мужчине, страдающему болезнью сосудов сердца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В подмосковную больницу обратился пожилой пациент с жалобами на боли за грудиной. Врачи выявили у него множественное поражение сосудов сердца и направили для дальнейшего лечения в отделение кардиохирургии МОНИКИ. Без своевременного вмешательства хирургов это заболевание могло привести к обширному инфаркту, который пациент не перенёс бы.
«Одномоментная открытая операция на сердце была сопряжена с высоким риском для жизни пациента в таком почтенном возрасте. Поэтому была выработана тактика поэтапного лечения. Вначале пошли на малоинвазивную операцию на сердце: с помощью мини-доступа провели шунтирование одной артерии для восстановления кровотока. Пациент несколько дней находился на реабилитации», – рассказал завотделением кардиохирургии МОНИКИ им. Владимирского Дмитрий Зыбин.
По его словам, на следующем этапе врачи выполнили стентирование второй артерии – расширили её с помощью специальной конструкции для восстановления кровотока.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Как отметили в министерстве, благодаря гибридному методу лечения и профессионализму медперсонала удалось полностью вылечить его и вернуть к нормальной жизни.

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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В Видном спасли жизнь истекающего кровью пациента с ножевым ранением
01 июля 2024, 11:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Видновские врачи спасли жизнь молодому человеку с серьёзным ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Во врачебную амбулаторию «Горки Ленинские» обратился 28-летний пациент с жалобами на головокружение, потемнение в глазах, слабость и спутанную речь. Эти симптомы возникли в результате ножевого ранения в предплечье. Не теряя времени, сотрудники амбулатории вызвали ему скорую.
«У пациента было обширное кровотечение, повреждена лучевая артерия. Давление стремительно падало. Мы остановили кровь и перебинтовали пострадавшему руку и стабилизировали давление. Врачам скорой помощи пострадавший был передан уже в стабильном состоянии», – рассказала старшая медсестра Оксана Курбанмагомедова.
Хирурги Видновской больницы сделали пациенту операцию по сшиванию повреждённых сосудов и мышц предплечья, восполнили потерю крови.

Благодаря грамотным действиям медицинских специалистов амбулатории и Видновской больницы пациент был спасён. Он чувствует себя хорошо и уже выписан. В дальнейшем молодой человек продолжит амбулаторное лечение.

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#здоровье
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#московская область
#подмосковье
#хирург
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Экономист Соболева предсказала снижение цен на стоматологию
28 июня 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Цены на услуги стоматологов в России в последнее время растут с непомерной скоростью из-за увеличения стоимости импортных материалов и оборудования. Такое мнение высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева.
«Повышение спроса на стоматологические услуги ведёт к увеличению цен. Это может быть также связано с ростом стоимости импортных материалов и оборудования, которые используются в стоматологии», – пояснила эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Однако сейчас, по словам Соболевой, рынок переориентируется на азиатских поставщиков, развивается импортозамещение.
«В таких условиях зависимость цен на стоматологические услуги от внешних факторов будет меньше, чем от конкуренции на рынке и спроса. В большей степени в дальнейшем цены будут расти на сложные услуги, которые требуют дорогостоящего оборудования и материалов», – отметила эксперт.
Ранее президент Ассоциации стоматологов России Андрей Яременко рассказал журналистам, что цены на стоматологические услуги в стране растут на 10-15% в год.

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#здоровье
#здравоохранение
#стоматология
#цены
#услуги
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Врач Гаврилова рассказала, как подготовиться к приёму у доктора
28 июня 2024, 20:28

Фото: iStock / demaerre

Чтобы консультация у врача прошла максимально продуктивно, к посещению нужно определённым образом подготовится. Об этом предупредила врач Наталья Гаврилова.
«Перед приёмом вспомните все симптомы, которые вас беспокоят: когда они возникают, что способствует их появлению и уменьшению. Проанализируйте, с какой частотой они появляются. Эти наблюдения помогут вам чётко описать свое состояние доктору», – объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».
Следует также составить список вопросов, которые пациент хочет задать.
«Также уточните, как часто нужно корректировать прием медикаментов. Важно понять, какой режим и питание рекомендуются при вашем заболевании. Можно ли вести активный образ жизни? Каких продуктов стоит избегать? Подготовка таких вопросов заранее поможет вам получить максимум информации на приёме», – уверена эксперт.
По словам Гавриловой, важно выйти из кабинета с пониманием всех рекомендаций. Поэтому нельзя стесняться задавать дополнительные вопросы.

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#медицина
#здоровье
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Врач Кушитерова назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы
28 июня 2024, 19:52

Фото: iStock / nensuria

Самым вредным продуктом для поджелудочной железы оказался алкоголь.
Он отвечает за 60-70% случаев ее хронического воспаления, сообщила врач-эндокринолог Амина Кушитерова.
«Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди. Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов. Сфинктер Одди отвечает за перемещение жёлчи из печени и сока поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку. Его спазм приводит к их застою и воспалению», – пояснила медик «Газете.Ru».
Однако хронический панкреатит развивается лишь примерно у 10% людей, злоупотребляющих алкоголем. Существуют дополнительные факторы, подчеркнула врач. Это, в том числе, табакокурение.

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