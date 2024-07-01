Россиянам назвали способы выспаться в аномальную жару

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Сомнолог Павел Кудинов заявил, что проветривание комнаты и холодный душ способствуют лучшему засыпанию в жару.
«Оптимальная температура для сна составляет в районе 21°C, и должна быть влажность. В помещении надо ставить кондиционер либо ополаскиваться холодной водой перед сном. Во второй половине дня можно зашторить окна, чтобы не нагревалось помещение, а днём можно использовать плотные шторы и создать аналог блэкаута, чтобы снизить световой поток», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кудинов.
Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что для оказания помощи при солнечном ударе пострадавшего необходимо как можно скорее перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь.
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