Тренера по карате из Хабаровского края обвиняют в совращении своих воспитанниц

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В Хабаровском крае тренера по карате обвинили в совращении трех своих несовершеннолетних воспитанниц. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, в полицию обратился отец одной из воспитанниц 33-летнего тренера школы «Доджо» в Советской Гавани. Он считает, что мужчина за последние два года совратил двух восьмиклассниц и одну ученицу девятого класса. Свои действия он совершал во время спортивных сборов в Приморском крае.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Тренера задержали. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
При этом в Сети спортсмена характеризуют как тренера, который может найти подход к любому ученику и «тонко чувствует детскую душу».
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По данному факту возбуждено уголовное дело. Тренера задержали. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
При этом в Сети спортсмена характеризуют как тренера, который может найти подход к любому ученику и «тонко чувствует детскую душу».
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Элина Позднякова