Тренера по карате из Хабаровского края обвиняют в совращении своих воспитанниц

В Москве во дворе одного из жилых домов вспыхнул пожар, уничтоживший три автомобиля. Происшествие случилось в ночь с 31 марта на 1 апреля на Измайловском шоссе в районе Соколиная гора. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».