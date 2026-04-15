Секс-работницу из Москвы арестовали за БДСМ-фуражку с нацистским орлом

15 апреля 2026, 16:36

Суд арестовал москвичку на 13 суток за демонстрацию нацистского орла на фуражке

Фото: Istock/AMilkin

В Москве суд арестовал 39-летнюю секс-работницу Эльвиру Х. за БДСМ-фуражку с нацистским орлом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Сотрудник центра «Э» обнаружил анкету женщины на сайте эскорт-услуг. На одном из фото в комнате модели красовалась стилизованная под форму офицеров Третьего рейха фуражка.



Правоохранители составили протокол о демонстрации нацистской символики, после чего Эльвира удалила снимок. В суде женщина заявила, что использовала головной убор «для личных целей», но Таганский суд не принял эти доводы. Суд арестовал москвичку на 13 суток и отметил, что при осмотре сайта интим-услуг её объяснения не подтвердились.





