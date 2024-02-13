Треш-стримера Mellstroy объявили в розыск

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Скандально известного стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) объявили в розыск, соответствующая информация отражена в базе МВД России.
По информации Telegram-канал SHOT, в настоящий момент треш-стример проживает в Дубае. При этом, 10 лет назад между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами было заключено соглашение о выдаче преступников и взаимной правовой помощи. Теперь Бурима могут экстрадировать в РФ.
В России на стримера заведён судебный иск об «оскорбление деловой репутации русскоязычных», по которому с него требуют взыскать штраф в размере 10 миллионов рублей.
В Белоруссии же против Бурима возбуждено уголовное дело за «уклонение от мероприятий по призыву». На Родине ему грозит до двух лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева