Бастрыкин потребовал доклад по факту смерти двухлетнего ребенка в больнице
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти двухлетнего ребенка в одной из больниц Нижнего Тагила. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
В социальных сетях появилась информация о гибели маленького пациента в инфекционном отделении. Родственники малыша считают, что смерть наступила из-за ненадлежащих действий медицинских работников. В связи с трагедией сотрудники СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал доклад о проверке попытки похищения семилетней девочки в Москве. В медиа распространились сведения о том, что группа мужчин пыталась отобрать у женщины ее дочь. В результате инцидента пострадали и мать, и ребенок.
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