Две российские школьницы залезли на поезд и попали в больницу
В Саратове две девочки 12 и 13 лет залезли на вагон поезда и получили удар током. Об этом сообщил министр — председатель комитета региональной безопасности Саратовской области Юрий Юрин в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел вблизи села Александровка Гагаринского района. Соответствующая информация поступила в службу 112 в 16:08 по местному времени (15:08 мск). Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших с вагона, после чего их доставили в больницу.
В настоящий момент на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи и сотрудники полиции. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Москве зацепер погиб от удара током на крыше поезда. Сотрудники станции Москворечье сняли его с крыши поезда без признаков жизни.
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