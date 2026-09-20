Две российские школьницы залезли на поезд и попали в больницу

20 сентября 2026, 17:43

В Саратове две девочки залезли на вагон поезда и получили удар током

Фото: iStock/Serjio74

В Саратове две девочки 12 и 13 лет залезли на вагон поезда и получили удар током. Об этом сообщил министр — председатель комитета региональной безопасности Саратовской области Юрий Юрин в своем телеграм-канале.