Достижения.рф

Две российские школьницы залезли на поезд и попали в больницу

В Саратове две девочки залезли на вагон поезда и получили удар током
Фото: iStock/Serjio74

В Саратове две девочки 12 и 13 лет залезли на вагон поезда и получили удар током. Об этом сообщил министр — председатель комитета региональной безопасности Саратовской области Юрий Юрин в своем телеграм-канале.



Инцидент произошел вблизи села Александровка Гагаринского района. Соответствующая информация поступила в службу 112 в 16:08 по местному времени (15:08 мск). Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших с вагона, после чего их доставили в больницу.

В настоящий момент на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи и сотрудники полиции. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве зацепер погиб от удара током на крыше поезда. Сотрудники станции Москворечье сняли его с крыши поезда без признаков жизни.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0