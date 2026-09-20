Браконьера убило винтами катера во время погони на Амуре
В Хабаровском крае браконьер погиб в результате погони на реке Амур — его затянуло под винты катера преследователей. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как лодка преследователей догоняет катер с браконьерами. В какой-то момент судно рыбаков-нелегалов останавливается, и один из них падает за борт. После этого катер преследователей на большой скорости врезается в лодку с браконьерами и накрывает оказавшегося в воде человека.
Вскоре тело погибшего нашли и доставили на берег. В настоящее время на месте происшествия находятся правоохранители.
Ранее сообщалось, что россиянка попала под винт катера в Абхазии и впала в кому. Валентина Б. проводила отпуск в Гаграх вместе с подругой. Катера были пришвартованы у берега. Туристка вошла в воду и оказалась позади одного из транспортных средств. В этот момент водитель начал сдавать назад, и ее затянуло под винт.
Читайте также: