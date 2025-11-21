Достижения.рф

AP: Истребитель потерпел крушение на авиашоу в Дубае

Фото: istockphoto/Maximillian-cabinet

Истребитель Tejas, состоящий на вооружении индийских ВВС, разбился во время авиашоу в Дубае. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).



Инцидент произошел около 14:10 по местному времени (13:10 мск) во время демонстрационного полета перед зрителями. На момент написания заметки неясно, успел ли пилот катапультироваться и есть ли пострадавшие.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео, на которых запечатлели момент падения воздушного судна и последующий взрыв.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье взорвался грузовик. В результате произошедшего был разлет металлических фрагментов.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0