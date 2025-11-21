В Костроме задержали молдаванина за убийство матери и ребёнка 10 лет назад
В Костроме задержан 32-летний гражданин Молдавии Алексей Мельничук, которого заподозрили в одном из самых резонансных двойных убийств Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Мужчина признался в расправе над супругой бизнесмена Викторией Казарян и её 9-летней дочерью Ниной, совершённой ещё в феврале 2015 года в пентхаусе на Шаболовке.
По информации издания, Мельничук не имел регистрации в России, работал инженером по контролю качества. Сразу после преступления он покинул страну, позже вернулся и жил в Костроме — там его и задержали. Мотивом убийства стало ограбление: преступник нанёс своим жертвам более 40 ножевых ранений, похитил около трех тысяч долларов, ювелирные украшения и скрылся.
Долгое время главным подозреваемым считался супруг убитой, бизнесмен Хорен Казарян. Камеры фиксировали его возвращение домой около четырёх утра и уход спустя полчаса — примерно в момент убийства. Мужчину задержали, он провёл девять месяцев в СИЗО и ещё восемь — под домашним арестом. Дополнительным поводом для подозрений стали результаты ДНК-экспертизы, выявившие, что девочка не была его родной дочерью.
Однако спустя полтора года обвинения с Казаряна сняли — следствие не нашло ни одной улики, связывающей его с преступлением. Теперь признание Мельничука фактически проливает свет на трагедию десятилетней давности.
