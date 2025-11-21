В Костроме задержали молдаванина за убийство матери и ребёнка 10 лет назад

21 ноября 2025, 13:58

Фото: iStock/Yingko

В Костроме задержан 32-летний гражданин Молдавии Алексей Мельничук, которого заподозрили в одном из самых резонансных двойных убийств Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.