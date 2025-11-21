Mash: Мощный взрыв грузовика произошел в Подмосковье
В Подмосковье произошел мощный взрыв грузовика. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент случился в городе Видное. Уточняется, что фуру охватил огонь, и в небо поднимался столб густого черного дыма. При происшествии металлические фрагменты разлетелись в разные стороны.
По информации СМИ, причиной стал газовый баллон в автомобиле «Газель», в результате чего пламя перекинулось на стоящий рядом большегруз. К счастью, пострадавших нет.
