Mash: Мощный взрыв грузовика произошел в Подмосковье

Фото: istockphoto/RamonCast

В Подмосковье произошел мощный взрыв грузовика. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Инцидент случился в городе Видное. Уточняется, что фуру охватил огонь, и в небо поднимался столб густого черного дыма. При происшествии металлические фрагменты разлетелись в разные стороны.

По информации СМИ, причиной стал газовый баллон в автомобиле «Газель», в результате чего пламя перекинулось на стоящий рядом большегруз. К счастью, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что отец и сын погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области.

Никита Кротов

