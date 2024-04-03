Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу «Крокуса», обжаловал арест

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Еще один фигурант уголовного дела о теракте в «Крокусе» Диловар Исломов обжаловал арест. Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Следственные органы установили, что Исломов предоставил исполнителям теракта квартиру, в которой они готовились к совершению преступления.
Прежде суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста.
Вооруженные мужчины ворвались в здание концертного зала в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье вечером 22 марта перед концертом. Террористы открыли огонь по безоружным людям, в числе которых были женщины и дети. По последним данным, в результате трагедии погибли 144 человека.
Правоохранители выясняют все причастных к теракту лиц.
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Прежде суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста.
Правоохранители выясняют все причастных к теракту лиц.
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Анастасия Хохлова