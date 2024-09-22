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Третий ребёнок скончался после отравления пельменями в Красноярском крае

22 сентября 2024, 09:31
Фото: istockphoto/tbralnina

Фото: istockphoto/tbralnina

В многодетной семье из Красноярского края, которая отравилась курицей и пельменями, скончался ещё один ребёнок. Ранее в больнице скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик.


Семья из посёлка Красная Сопка угодила в больницу с отравлением после того, как поужинали пельменями и курицей, купленными в местном магазине, напоминает телеграм-канал Readovka. Уже в медицинском учреждении двоим из четверых детей стало резко хуже, они погибли. На следующий день умер третий ребёнок. Состояние остальных членов семьи врачи оценивают как тяжёлое.

Региональное Следственное управление СК РФ уже возбудило уголовное дело о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Вооруженные израильские военные зашли в офис арабского телеканал в Рамалле
22 сентября 2024, 06:43

Фото: iStock/e-crow

Вооруженные израильские военные вошли в офис телеканала Al Jazzera в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан и приказали сотрудникам покинуть помещение, об этом сообщил арабский телеканал.
«Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие», – отмечается в заявлении телеканала.

По словам корреспондента издания, «хорошо вооруженные» солдаты вошли в здание и приказали сотрудникам забрать свое оборудование и немедленно покинуть офис, ссылаясь на решение суда о его закрытии на 45 дней.

Ранее постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что действия Израиля подрывают мир на Ближнем Востоке и что он должен немедленно покинуть оккупированные палестинские территории.

До этого Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль уйти с оккупированных палестинских территорий.

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#израиль
#оон
#великобритания
#палестина
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Генерала Попова лишили прогулок
Генерал Попов заявил, что следователь лишил его прогулок
22 сентября 2024, 04:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Генерал-майор Иван Попов, бывший командующий 58-й армией и находящийся под домашним арестом, заявил агентству ТАСС, что следователь лишили его возможности выходить на прогулки.
Офицер рассказал это после того, как его жалоба на получение доступа к материалам дела была отклонена судом, а решение об ограничении доступа признано законным.

«Следователь лишил меня прогулок, хотя, это все мелочи жизни», – заявил Попов.

Ранее адвокат Сергей Буйновский заявил, что бывший командующий 58-й армией будет просить, чтобы уголовное дело рассматривалось на территории Запорожской области, по месту совершения преступления..

Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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#суд
#минобороны рф
#запорожская область
#уголовное дело
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Всех пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выписали из больниц
22 сентября 2024, 02:41

Фото: istockphoto/sudok1

Помощникглавы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что все госпитализированные в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выписаны, передает РИА Новости.
«Все пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", проходившие стационарное лечение, были выписаны», – заявил чиновник.

Ранее стало известно, что Фонд культурно-музыкального наследия имени Муслима Магомаева завершил программу сбора и распределения средств в помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области. Выплаты начнутся 23 сентября. Было заявлено, что специальная комиссия обработала 341 заявку и создала 12 категорий пострадавших.

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#крокус сити холл
#теракт
#московская область
#выплаты
#больница
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Названа предположительная причина возгорания бензовоза на АЗС Ставрополья
СК: причиной возгорания бензовоза в Ставропольском крае стала вспышка паров
22 сентября 2024, 01:59

Фото: istockphoto/Distortion Media

Причиной возгорания бензовоза на АЗС в Ставропольском крае стала вспышка паров топлива. Региональное Следственное управление Следственного комитета России указало причину в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. Следователь СК России осмотрел место происшествия, назначил ряд судебных экспертиз», – объяснили в ведомстве.

В результате пожара бензовоза на АЗС вблизи села Журавское Новоселицкого округа пострадали водитель автомобиля и оператор станции, повреждены близлежащие автомобили. Проводится расследование по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ставропольское МЧС сообщило, что открытый огонь на АЗС ликвидирован.

Загоревшийся на АЗС бензовоз был обнаружен в ночь на 21 сентября, видео опубликовали в Telegram-канале «112». Согласно предоставленной информации, пламя перекинулось на два автомобиля и здание АЗС.

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#азс
#пожар
#ставропольский край
#автомобиль
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Генерал Попов просит рассмотреть его уголовное дело в Запорожской области
22 сентября 2024, 01:41

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и подлоге, планирует попросить рассмотрения уголовного дела в Запорожской области, где были совершены преступления. Адвокат генерал-майора Сергей Буйновский заявил об этом в беседе ТАСС.
«Мы будем в суде добиваться того, чтобы рассмотрение уголовного дела проходило по месту совершения деяния, то есть в Запорожской области, а это – Запорожский гарнизонный военный суд», – подчеркнул юрист.

По словам Буйновского, обвинительное заключение будет подписано в начале следующей недели, после чего дело будет передано в один из военных судов.

Ранее суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией. Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляционная жалоба подсудимых была отклонена.

Подсудимый Попов обвинялся в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, соучастники Попова причастны к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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#минобороны рф
#запорожская область
#суд
#уголовное дело
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14-летняя школьница родила ребенка дома в Одинцово и выпала с ним из окна
22 сентября 2024, 01:38

Фото: iStock/artolympic

В подмосковном городе Одинцово 14-летняя школьница родила дома, а после с ребенком на руках выпала из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что от полученных травм мать-подросток вместе с младенцем скончались на месте, в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
По данным телеканала, семья погибшей девочки была благополучной, у школьницы остались брат и сестра, которые, по словам соседей, выглядят, как «обычные счастливые дети».
«Хорошая семья у них: мама и папа общительные, дружелюбные», — рассказала соседка.
При этом о новорожденном ребенке соседи услышали впервые.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна из окна выпала пятилетняя девочка. Малышка оставалась дома вместе с тетей, а когда та отвлеклась, залезла на подоконник и сорвалась вниз. Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии.

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#дома
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#мама
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Алаудинов заявил о неудачной попытке ВСУ войти в Курскую область
22 сентября 2024, 01:26

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в районе села Плехово Суджанского района Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Алаудинов сообщил, что ВСУ предприняли попытку прорыва с применением танков и боевых бронированных машин (ББМ) в районе села Плехово Курской области, но неудачно.

«В общей сложности там работа шла сегодня весь день по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из наших опорных пунктов, но в общей сложности на нашем направлении у нас было все подконтрольно», – отметил он.

Глава «Ахмата» добавил, что российские войска продвигаются на курском направлении. В то же время силы ВСУ в течение всего дня несли потери и не добились никаких результатов.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли большие потери в Курской области. Он отметил, что украинские войска пытаются контратаковать и на других направлениях, где наступают российские войска.

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#апти алаудинов
#курская область
#украина
#всу
#вс рф
#россия
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Зеленский планирует начать визит в США с помещения завода посещения завода боеприпасов
22 сентября 2024, 01:13

Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода в Пенсильвании, где производятся боеприпасы - одна из важнейших потребностей Киева, сообщает Associated Press.
«Ожидается, что в начале напряженной недели в Соединенных Штатах он отправится на армейский завод боеприпасов Скрэнтона, укрепляя поддержку Украины», – сообщает издание.

Уточняется, что данный завод один из немногих в стране, который производит 155-миллиметровые боеприпасы, поставляемые Киеву.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) может быть разрешено наносить удары вглубь российской территории.

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#украина
#всу
#россия
#вс рф
#беспилотник
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ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области
Гладков: ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области
22 сентября 2024, 00:36

Фото: istockphoto/NatureNow

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в области.
«В Белгородском районе в селе Николаевкав результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль», – сообщил Гладков. По его словам, пожарные быстро потушили огонь.

Также в селе Ясные Зори от попадания боеприпаса загорелась крыша дома, пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС.

«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД. Информация о последствиях уточняется», – глава региона.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 артиллерийских снарядов. Кроме того, регион атаковали 27 беспилотников, было атаковано 35 населенных пунктов. Пострадавшие отсутствуют.

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#мчс
#пожарные
#всу
#украина
#вячеслав гладков
#белгородская область
#беспилотник
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