Третий ребёнок скончался после отравления пельменями в Красноярском крае

Фото: istockphoto/tbralnina
В многодетной семье из Красноярского края, которая отравилась курицей и пельменями, скончался ещё один ребёнок. Ранее в больнице скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик.
Семья из посёлка Красная Сопка угодила в больницу с отравлением после того, как поужинали пельменями и курицей, купленными в местном магазине, напоминает телеграм-канал Readovka. Уже в медицинском учреждении двоим из четверых детей стало резко хуже, они погибли. На следующий день умер третий ребёнок. Состояние остальных членов семьи врачи оценивают как тяжёлое.
Региональное Следственное управление СК РФ уже возбудило уголовное дело о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Читайте также:
Двое детей насмерть отравились покупными пельменями в Красноярском крае
В Москве подросток попал в реанимацию из-за чеснока
Около 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве
Александр Бойцов