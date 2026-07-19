В Нижегородской области теплоход наехал на лодку с рыбаком, мужчина погиб
В Нижегородской области на Оке теплоход сбил лодку с рыбаком. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Трагедия произошла днём 19 июля в акватории вблизи деревни Погорелки Павловского района. Пассажирский теплоход «Валдай 45р-4» следовал по регулярному маршруту «Павлово — Нижний Новгород» в пределах судового хода.
В какой-то момент судно допустило наезд на небольшое рыбацкое плавсредство. От полученных травм мужчина, находившийся в лодке, скончался на месте. В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку соблюдения правил безопасности при судовождении. Специалисты устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего.
До этого на озере в Ленобласти перевернулась байдарка. В момент инцидента в ней находились четверо взрослых и двое детей.
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