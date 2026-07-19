Пожар в частном доме в Лысьве унёс жизнь подростка и травмировал другого

19 июля 2026, 20:08

Фото: Istock/Diy13

В пермском городе Лысьва пожар в частном доме унёс жизнь подростка и привёл к травмам ещё одного несовершеннолетнего. Об этом информирует ГУ МЧС России по Пермскому краю.