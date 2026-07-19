Пожар в частном доме в Лысьве унёс жизнь подростка и травмировал другого
В пермском городе Лысьва пожар в частном доме унёс жизнь подростка и привёл к травмам ещё одного несовершеннолетнего. Об этом информирует ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Огонь охватил 60 квадратных метров помещения. Сотрудники газодымозащитной службы обнаружили в задымлённой комнате тело погибшего ребёнка 2012 года рождения. Врачи оказали помощь второму пострадавшему подростку на месте, после чего госпитализировали его в медицинское учреждение.
В настоящее время на месте трагедии продолжают работать пожарные расчёты, спасатели и следователи. Они осматривают территорию и опрашивают соседей. Специалистам предстоит установить причины возгорания и точную картину случившегося.
Ранее сообщалось о трагедии в Омской области. Там пожилая женщина и ребёнок погибли во время пожара.
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