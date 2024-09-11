Взрыв из-за устройства с таймером прогремел в Екатеринбурге

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Взрыв из-за устройства с таймером произошел в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, информирует URA.RU, ссылаясь на силовиков. Предположительно, механизм могли активировать диверсанты.
«Они [предполагаемые диверсанты] выставили там какой-то механизм. Он взорвался по таймеру. Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было. Причастных к случившемуся ищут», — рассказал источник журналистам.Ранним утром произошел хлопок рядом с гаражным кооперативом, где неподалеку находится воинская часть. Пострадали три машины, один человек получил ранение.
Предварительно, речь может идти о диверсии. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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Никита Кротов