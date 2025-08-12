В Курске обнаружили останки 132 человек, в числе которых 46 детей
В Знаменской роще в Курске в рамках всероссийской акции «Вахта памяти» проекта «Без срока давности» поисковики обнаружили останки 132 мирных жителей, погибших во время нацистской оккупации. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель совета центра «Поиск» Игорь Цуканов.
Поисковая экспедиция проходила с 1 по 11 августа и объединила 112 участников из Курской области, Астрахани и Нижнего Новгорода.
Как рассказала заместитель руководителя отряда «Курская земля» Анна Поварова, по предварительным данным, людей могли закапывать заживо, начиная с самых младших. Среди 132 погибших числилось 46 детей.
Во время экспедиции в ряды поискового движения были официально приняты 24 новичка, которые получили удостоверения.
Экспедиция стала ещё одним напоминанием о трагедиях, пережитых мирным населением в годы Великой Отечественной войны.
