В Курске обнаружили останки 132 человек, в числе которых 46 детей

12 августа 2025, 20:16

В Знаменской роще в Курске обнаружили останки 132 человек, среди которых 46 детей

Фото: iStock/Nirut Punshiri

В Знаменской роще в Курске в рамках всероссийской акции «Вахта памяти» проекта «Без срока давности» поисковики обнаружили останки 132 мирных жителей, погибших во время нацистской оккупации. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель совета центра «Поиск» Игорь Цуканов.