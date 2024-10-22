Гладков: дрон ВСУ атаковал машину под Белгородом, есть пострадавший

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Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом, пострадал мужчина. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что все случилось на дороге Черемошное-Октябрьский.
«Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу с подозрением на перелом предплечья, а также осколочными ранениями рук и ног», — говорится в публикации.Гладков добавил, что на месте ведут работу представители экстренных служб.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник регулярно атакует приграничные территории РФ, используя мирных жителей в качестве цели. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины. В Кремле подчеркивали, что СВО завершится, когда Россия достигнет всех целей.
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Никита Кротов