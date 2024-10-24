Фото: istockphoto/NatureNow
В Курской области дрон-камикадзе, запущенный операторами ВСУ, атаковал автомобиль, в котором ехали мирные жители. В результате удара беспилотника пострадали два человека.
Инцидент произошёл неподалёку от одного из сёл в Большесолдатском районе российского региона, передаёт телеграм-канал SHOT. Немолодая супружеская пара ехала на машине к себе домой. Из-за шума двигателя водитель и его жена не услышали характерный звук приближающегося БПЛА. Дрон ударил в автомобиль и сдетонировал.
В результате взрыва пострадали находившиеся в салоне 60-летний мужчина и его 51-летняя супруга. Оба получили множественные осколочные ранения. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Для украинских военных вовсе не является чем-то необычным атака на гражданский транспорт. Напротив, операторы FVP-дронов ВСУ часто целенаправленно направляют коптеры на людей и гражданские объекты. Особенно достаётся врачам, пожарным и волонтёрам. Не считаясь с человеческими жертвами среди мирного населения, боевики ВСУ и в себе оставляют всё меньше человеческого.
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В результате взрыва пострадали находившиеся в салоне 60-летний мужчина и его 51-летняя супруга. Оба получили множественные осколочные ранения. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Для украинских военных вовсе не является чем-то необычным атака на гражданский транспорт. Напротив, операторы FVP-дронов ВСУ часто целенаправленно направляют коптеры на людей и гражданские объекты. Особенно достаётся врачам, пожарным и волонтёрам. Не считаясь с человеческими жертвами среди мирного населения, боевики ВСУ и в себе оставляют всё меньше человеческого.
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Александр Бойцов