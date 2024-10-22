Фото: Минобороны РФ
В Тульской области два спиртзавода подверглись атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.
«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны РФ предотвратили атаку беспилотников ВСУ. Повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района», — написал Миляев в своем Telegram-канале.На местах работают экстренные службы, а ситуация находится под контролем, заверил губернатор.
Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк. Он подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.
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Елена Перлова