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Губернатор Миляев: из-за атаки БПЛА в Тульской области повреждены два спиртзавода

22 октября 2024, 05:03
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

В Тульской области два спиртзавода подверглись атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны РФ предотвратили атаку беспилотников ВСУ. Повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района», — написал Миляев в своем Telegram-канале.
На местах работают экстренные службы, а ситуация находится под контролем, заверил губернатор.



Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк. Он подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.

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#telegram
#всу
#рф
#пво
Mash: в Тульской области упали украинские БПЛА
22 октября 2024, 04:03

Фото: Минобороны РФ

ВСУ попытались атаковать Тульскую область, где в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

«Взрывы прогремели в Ефремове Тульской области. По словам местных жителей, первый раздался около 02:10, второй — через пять минут. Предварительно, речь идет о падении украинских БПЛА в районе ТЭЦ», — говорится в сообщении.
На данный момент официальная информация от властей о пострадавших или погибших не поступала.

Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.

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#всу
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Богомаз: дрон ВСУ повредил котельную и кровлю здания в Брянской области
22 октября 2024, 02:48

Фото: Минобороны РФ

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Суземском районе Брянской области были повреждены кровля нежилого здания и котельная.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали Суземский район с помощью БПЛА. В результате удара двумя беспилотниками частично повреждены кровля нежилого здания и котельная», — написал Богомаз, уточнив, что пострадавших в результате инцидента нет.
По данным Министерства обороны РФ, в ночь с 21 на 22 октября ВСУ выпустили 18 дронов по четырем регионам России. Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской, 2 — над Курской и 1 — над Орловской.

Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк. Он подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.

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«Враньё»: в России высказались о «буферной зоне» ВСУ в Курской области
Колесник: слова Зеленского о буферной зоне под Курском являются враньём
21 октября 2024, 21:27

Фото: iStock/N-sky

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк в беседе с «Лентой.ру».
Он подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.

Никакой буферной зоны в курском приграничье нет, отметил Колесняк. Войска Украины сами мечтают вырваться оттуда, но у них не получается.

Депутат призвал Зеленского съездить в эту, как он выразился, «буферную зону» и посмотреть, что там происходит на самом деле. Однако он вряд ли бы вернулся оттуда.

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#госдума
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В Курской области заметили американские танки Abrams
«РВ»: в Курской области появились американские танки Abrams
21 октября 2024, 21:12

Фото: iStock/Evgeny555

Американские танки Abrams были замечены в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что данные боевые машины использовались при уничтожении домов в селе Новоивановка. Один танк Abrams появился под прикрытием боевой машины пехоты (БМП) Bradley, также производства США.

По данным канала, оба эти вида западной техники имеются в арсенале у 47-й механизированной бригады ВСУ, часть которой после вторжения украинских войск в Курскую область была перемещена с Покровского на Курское направление.

Ранее сообщалось, что десантники ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard в районе населённого пункта Беловоды.

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#сша
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#вс рф
#курское направление
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Зеленский обсудил с главой Пентагона применение дальнобойного оружия против России
Зеленский обсудил с Остином использование дальнобойного оружия
21 октября 2024, 19:07

Встреча Владимира Зеленского и Ллойда Остина (Фото: сайт Пентагона)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев обсудил с ним возможность расширения использования ВСУ западного дальнобойного оружия против российских военных объектов. Об этом украинский лидер написал в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Остин с необъявленным визитом прибыл в Киев. Газета Wall Street Journal писала, что глава Минобороны США не будет объявлять о новой военной помощи и не даст разрешения ВСУ на использование дальнобойного оружия для ударов по России.

Зеленский отметил, что обсудил с Остином ряд важнейших оборонных вопросов. В числе числе подготовка к зимнему периоду, возможности систем ПВО Украины, а также расширение использования западного дальнобойного оружия.

Также в ходе встречи стороны сосредоточились на усилиях по увеличению объёмов производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем ПВО.

При этом Зеленский в своём сообщении не сообщил о каких-то конкретных решениях.

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#владимир зеленский
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#всу
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В Сумах на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов
21 октября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В Сумах на северо-востоке Украины в третий раз за час прозвучала серия взрывов. Это произошло на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает телеграм-канал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучат в Сумах уже порядка трёх часов. Первая серия взрывов весьма напоминала те, которые звучат после попаданий баллистических ракет. В то же самое время звучали взрывы баллистики и в Кривом Роге.

О местах попаданий ракет и последствиях разрывов не сообщается. Комментариев от официальных лиц пока также не последовало. Воздушную тревогу в городе пока не отменяли.

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#взрывы
#онлайн
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«ВСУ могут прятаться за спинами жителей»: военэксперт пояснил сложности штурма Суджи
Эксперт Перенджиев: штурм Суджи — ключевой этап в освобождении Курской области
21 октября 2024, 18:52

Фото: istock/Evgeny555

Штурм Суджи — это ключевой этап в освобождении Курской области. Об этом заявил военный эксперт и доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Главная цель российских военных — освободить этот Суджу, сообщил эксперт в интервью «Ленте.ру».
Перенджиев отметил, что освобождение Суджи — это не просто локальная задача, а важный шаг в освобождении всех оккупированных приграничных территорий. Он подчеркнул, что здесь нужно прорвать опорные пункты, так как Суджа — самый крупный населенный пункт среди захваченных территорий.
«Отличие от обычной военной операции в том, что здесь речь идет о том, чтобы боевиков друг от друга изолировать, не дать им между собой взаимодействовать», — пояснил эксперт.

Перенджиев предупредил, что боевики могут использовать террористические методы и прятаться за спинами мирных жителей. Поэтому операции будут проводиться точечно, по каждому укрепрайону. Освобождение Суджи, по словам эксперта, также подразумевает освобождение заложников, которых боевики могут использовать в своих целях.

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#спецоперация
#всу
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Энергодар частично обесточен после артиллерийского обстрела ВСУ
21 октября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

В городе-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре частично нарушено электроснабжение. Это стало результатом продолжительного артиллерийского обстрела со стороны украинских войск.
Об этом сообщили представители городской администрации в официальном телеграм-канале. Во время обстрела власти предупреждали горожан об опасности нахождения на улицах советовали оставаться в убежищах. Теперь стрельба прекратилась, но обстановка пока не позволяет сотрудникам аварийно-ремонтных бригад приступить к восстановительным работам и ликвидации последствий обстрела.

В администрации также добавили, что, помимо сбоя в электросетях, в Энергодаре нарушена подача воды. Специалисты-ремонтники приступят к восстановлению повреждённых коммуникаций как только позволит ситуация.

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#запорожская аэс
#обстрел
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ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Часов Яре после пяти месяцев ожесточенных боев
21 октября 2024, 17:49

Фото: iStock/Leestat

Армия России прорвала оборону ВСУ южнее Часова Яра и продолжит наступать на центр города. Об этом пишет журналист немецкой Bild Юлиан Репке.
«После 5 месяцев ожесточённых боёв российская армия прорвала украинский фронт южнее Часов Яра и водрузила свой флаг на промышленном здании в 2,5 км за каналом. Видны российские солдаты, поднимающиеся на здание и готовящие там сцену», — пишет Рёпке.

Он также предположил, что ВС РФ не будут двигаться на запад, а повернут на север и будут наступать на центр Часова Яра.

Ранее стало известно, что киевские власти перекинули в Донбасс испаноязычных наёмников из Латинской Америки для обороны города Часов Яр, за который продолжаются бои. Переговоры наёмников удалось перехватить бойцам подразделения группировки войск «Юг».

Один из наёмников на испанском языке говорил своим сослуживцам, что российские военные устроили им «чёртов рой». После он заявил, что отбиться невозможно и потребовал от командования хотя бы один-два PRV-дрона.

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